Protest "Hańba biskupia" w Gorzowie zablokowany. 10 protestujących i 70 obrońców kurii

W kilkunastu miastach w całej Polsce odbyły się protesty "Hańba biskupa", których uczestnicy poprzez wieszanie na ogrodzeniach kurii biskupich dziecięcych zabawek chcieli wyrazić solidarność z ofiarami pedofilii. Organizatorzy mają ogromny żal do duchownych - podkreśla Onet.

Głównym organizatorem akcji jest fundacja "Nie lękajcie się", która pomaga ofiarom pedofilii w Kościele katolickim. Organizatorzy przypominali, że papież Franciszek otrzymał listę polskich biskupów, którzy zatajali niewygodne fakty i mataczyli w sprawach pedofilii. Mają przy tym ogromny żal do duchownych.

- 14 marca br. Episkopat zorganizował konferencję prasową, podczas której napluł ofiarom w twarz. Usłyszeliśmy tam o miłosierdziu, ale jedynie wobec sprawców. Nie padły tam słowa: "gwałt", "przepraszam" i "zadośćuczynienie". Nie będzie sprawiedliwości, nie będzie odszkodowań - podkreśla w rozmowie z Onetem Elwira Borowiec ze Strajku Kobiet Puławy.

W Lublinie kilkanaście osób, na znak protestu i solidarności z ofiarami, przyczepiło do bramy prowadzącej do kurii biskupiej pluszowe zabawki. Jest to symbol ofiar duchownych i ich zniszczonego dzieciństwa. Pojawiły się również kartki z hasłami: "Hańba biskupia", "Wierzymy ofiarom" i "Wasza bardzo wielka wina".

Akcja nie udała się za to protestującym w Gorzowie Wielkopolskim. Wzorem innych miast organizatorzy zebrali się pod kurią biskupią, gdzie chcieli zawiesić pluszowe zabawki i dziecięce buciki. Jednak jak donosi portal gorzowianin.com, dostęp do płotu pałacu biskupiego zablokowała grupa 70 osób.

Demonstranci z obu stron byli pilnowani przez policjantów. Obrońcy kurii "byli wyposażeni w różańce i krzyże" i "przez ponad godzinę modlili się i odmawiali różaniec" - relacjonuje portal.

- Chociaż mieliśmy legalne zgłoszone zgromadzenie, to niestety nie dopuszczono nas do płotu, aby powiesić kartkę z nazwiskami księży, którzy dopuścili do tego, że pedofilia w kościele została ukryta. Te osoby zablokowały naszą manifestację w sposób nielegalny i nie zostaną za to ukarane. Jednak najbardziej w tym wszystkim oburza mnie to, że ci ludzie bronią księży, którzy krzywdę robią dzieciom - powiedziała Monika Twarogal, organizatorka gorzowskiej akcji "Hańba biskupa" w rozmowie z gorzowianin.com.

Protestujący przyniesione zabawki i buciki zawiesili na drzewach po drugiej stronie ulicy.