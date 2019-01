Ksiądz ukarany za wpis o Adamowiczu

Ks. Jacek Dunin-Borkowski, który nie chciał pomodlić się za Pawła Adamowicza, zostanie ukarany - pisze kuria warszawsko-praska w komunikacie cytowanym przez Onet.

Po ataku nożownika na prezydenta Pawła Adamowicza, gdy pojawiły się prośby o modlitwę za jego życie i zdrowie, ksiądz Dunin-Borkowski napisał, że Adamowicz jest mu obojętny" i nie widzi żadnego powodu, by się za niego modlić.

Poniżej dalsza część artykułu

"Modlę się za moją chorą mamę. Adamowicz jest mi obojętny. Gdyby nie był celebrytą, ogłaszalibyście akcję? Modlicie się za moją mamę? Adamowicz jest znany przez swoje draństwa. Nie widzę żadnego powodu, żebym się za niego modlił. Wy, jak chcecie. Czy Jezus modlił się za Heroda?” - napisał ksiądz (tweet został usunięty).

Ksiądz zapewnia, że to nie on go usunął i podkreśla, że za wszystkie wypowiedzi bierze odpowiedzialność.

nieczego nie skasowałem (pewnie Tt), za wszystkie wypowiedzi biorę pełną odpowiedzialność. Wrogowie Kościoła chcą nam dyktować, jacy mamy być dla nich (bez wzajemności), a romantyczni katolicy nie myślą.

Chrześcijaństwo jest mądre. Nie jest zbiorem miłych banałów — JacekDunin-Borkowski (@DuninBorkowski) 14 stycznia 2019

Za swój skasowany już wpis ks. Dunin-Borkowski zostanie ukarany, co zapowiedziała w komunikacie kuria warszawsko-praska.

"Zarówno duchowni, jak i świeccy są oburzeni wpisem księdza Jacka Dunin-Borkowskiego na portalu społecznościowym. Nie po raz pierwszy kapłan ten w sposób niegodny zachowuje się w przestrzeni Internetu.

Ksiądz Dunin-Borkowski dwukrotnie otrzymał już upomnienia kanoniczne. Ponieważ nie zastosował się do nich, władza diecezjalna nałoży na niego środki karne przewidziane prawem kościelnym" - brzmi komunikat.

Przewidziane prawem kościelnym kary to to m.in. suspensa, czyli zawieszenie w wykonywaniu czynności kapłańskich - wszystkich lub niektórych, np. sprawowania Eucharystii - wymienia Onet.

Pytany na konferencji prasowej o słowa ks. Dunin-Borkowskiego abp Stanisław Gądecki stwierdził, że jest to przejaw "mrocznego zaćmienia człowieka".

- Jeśli to prawda, co pan mówi, to człowiek zostaje kapłanem, by wznosić modlitwę za każdego człowieka, nawet za zabójcę. To może paradoksalne, ale zabójca potrzebuje większego współczucia niż zabity - ocenił abp Gądecki.