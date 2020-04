Włochy nie liczą już na Europę. Początek italexitu?

I faktycznie, po uruchomionym w marcu pakietu 350 mld euro wsparcia, szef rządu ogłosił kolejną inicjatywę wartą 400 mld euro. To łącznie 750 mld euro, blisko połowa dochodu narodowego kraju. A przecież już przed kryzysem Włochy miały relatywnie największy (136 proc. PKB) dług po Grecji w Unii, 2,5 biliona euro, których w razie niewypłacalności Rzymu nawet Niemcy nie są w stanie uregulować.

– Taka polityka nie jest do utrzymania na długą metę. Ale na razie bankructwo Włochom nie grozi, bo włoskie obligacje skupuje Europejski Bank Centralny – mówi „Rz" Eleonora Poli z Instytutu Spraw Międzynarodowych (IAI) w Rzymie.

Na program, który został wprowadzony w drodze dekretu, składają się gwarantowane w 90 proc. przez państwo kredyty dla dużych firm oraz w 100 proc. dla osób samozatrudnionych i drobnych przedsiębiorców. Ci ostatni mogą liczyć natychmiast na 25 tys. euro pożyczek nawet bez tłumaczenia bankom, na co te środki mogłyby zostać użyte.

Conte 9 marca wprowadził kwarantannę w całym kraju, a 22 marca wstrzymał działalność wszystkich przedsiębiorstw, które nie mają strategicznego znaczenia. Na tamtym etapie żaden kraj Unii nie posunął się do tak drastycznych kroków. Dlatego dla wielu ekspertów Włosi pokazują reszcie Europy, co ją czeka, nie tylko jeśli chodzi o skalę zgonów i zapaść służby zdrowia, lecz także katastrofę gospodarki.

W szczególnej mierze dotyczy to południowej części kraju. Choć na razie niedotknięta w takim stopniu epidemią co północ, jest jednak o wiele uboższa i przez to z większym trudem znosi ekonomiczne wyrzeczenia.