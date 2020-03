Szybkie testy na koronawirusa

Metoda wykrywania materiału genetycznego różnych wirusów RNA w próbkach została opracowana już wcześniej i jest znana jako RT-PCR, czyli reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją. Chińscy naukowcy zidentyfikowali kod genetyczny SARS-CoV-2 już 12 stycznia, co pozwoliło na opracowanie odczynników do wykrywania nowego wirusa. Epidemia rozwijała się jednak szybciej, niż pracowali naukowcy.

Firma Roche, która dostarcza odczynniki do obecnie prowadzonych testów, opracowała zestaw do automatów laboratoryjnych, co pozwala na wykonanie na jednej maszynie do 1056 testów w ciągu 8 godzin, upraszczając obsługę i minimalizując kontakt pracownika z próbką. Podobne rozwiązanie opracowuje Thermo Fisher działający na rynku amerykańskim.