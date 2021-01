Polskie szkoły bezpieczne „w miarę możliwości”

– Minister Przemysław Czarnek, przedstawiając wytyczne dla powrotu do szkół klas 1–3, podkreślał, że są to zalecenia, które „w miarę możliwości" mają wdrożyć szkoły – mówi Marek Pleśniar z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. – I dyrektorzy szkół rzeczywiście „w miarę możliwości" się do tego stosują.

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego opóźnianie szczepień nauczycieli to niepotrzebne narażanie na Covid-19. By nakłonić rządzących do zmiany decyzji, w piątek prezes ZNP Sławomir Broniarz spotkał się w tej sprawie z Michałem Dworczykiem odpowiedzialnym za Narodowy Program Szczepień. Zdaniem Broniarza bez tego nie ma co mówić o powrocie do nauki stacjonarnej pozostałych roczników. – W starszych klasach nie ma możliwości realizowania tego, co pan minister Czarnek zapowiada, czyli tak zwanych baniek edukacyjnych – tłumaczył po spotkaniu. – Jeśli zachorowania będą narastały w te dwa, trzy tygodnie po odmrożeniu edukacji, rada profesorów przy panu premierze zapewne zgłosi rekomendację powrotu do edukacji zdalnej To raczej moja sugestia po wysłuchaniu słów profesora Horbana.