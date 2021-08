Rzecznik rządu: Zaszczepieni będą mieli łatwiejszy dostęp do pewnych usług

- One mniej-więcej na tym etapie mogą być podobne do tych, które obowiązywały rok temu czy wiosną tego roku, ale oczywiście dostosowane do realnej skali zagrożenia - dodał.

- Przyjęliśmy model hybrydowy, tzn. że osoby, które są zaszczepione nie będą podlegały limitom, które wynikają z tych ograniczeń. To pewnego rodzaju zasada, która już obowiązuje teraz. W związku z tym, że liczba zachorowań jest bardzo niska i te limity są wysokie, siłą rzeczy na co dzień tej różnicy aż tak mocno nie widać, ale gdyby doszło do większej skali ograniczeń wynikających z epidemii, to faktycznie osoby, które są zaszczepione będą miały łatwiejszy dostęp do pewnego rodzaju usług, ponieważ nie będą musiały korzystać z limitu, który będzie obowiązywał wszystkie osoby - powiedział rzecznik rządu.



W Niemczech od września seniorom i osobom z grup ryzyka będzie oferowana trzecia dawka szczepionki na COVID-19. Czy w Polsce też są takie plany? - Jeżeli chodzi o trzecią dawkę szczepionki, to w tej chwili nie mamy takiej rekomendacji ze strony Rady Medycznej - oświadczył Piotr Mueller.