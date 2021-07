Koronawirus, wariant Delta. Rząd zmienia zdanie ws. kwarantanny dla zaszczepionych

– Sanepid zapobiegawczo kieruje wszystkich z kontaktu (z osobą, u której stwierdzono wariant Delta koronawirusa - red.) na kwarantannę, bez względu na to, czy ta osoba ma zaszczepienie dwoma dawkami, czy jedną Johnson & Johnson – powiedział w poniedziałek w Polsat News Wojciech Andrusiewicz dodając, że osoby te nie są zwalnianie po kilku dniach, ale muszą odbyć "pełny czas kwarantanny".

Z wtorkowych słów rzecznika Ministerstwa Zdrowia wynika, że resort zmienił zdanie w sprawie kwarantanny dla zaszczepionych.

- Jeżeli porównamy transmisję do Wielkiej Brytanii, Portugalii czy Rosji, to u nas jest znikoma liczba przypadków wariantu Delta. Od początku mamy 113 odnotowanych przypadków, porównując do innych państw na pewno nie jest to dużo - powiedział w TVN24 Andrusiewicz.



Zadeklarował, że sytuacja jest na bieżąco analizowana przez GIS i PZH.

- Dotychczas wielu inspektorów sanitarnych kierowało wszystkie osoby z kontaktu z wariantem Delta na kwarantannę. Tak było jeszcze przynajmniej do wczoraj, gdzie inspektorzy nawet osoby zaszczepione w trosce o stan zdrowia reszty społeczeństwa kierowali na kwarantannę - stwierdził.