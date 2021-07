Prezydent Duda: Paszporty covidowe to nie segregacja sanitarna

- Na szczęście też już widać, że gospodarka też zaczyna działać, no ale to wszystko wymaga czasu. W tym czasie myślę, że dla wielu ta pomoc nadal jest potrzebna - stwierdził.

- Mam nadzieję, że w to w efekcie doprowadzi do zgaśnięcia pandemii koronawirusa, natomiast to nie jest proces, który następuje na zasadzie "ciach", i także dla przedsiębiorców to jest taki czas, kiedy powoli wracają do normalnego funkcjonowania - przynajmniej zakładam, że tak jest - mówił prezydent.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że osób zaszczepionych przeciw COVID-19 nie dotyczy obowiązek odbycia kwarantanny ani limity osób, mogących jednocześnie przebywać na terenie danego obiektu hotelarskiego, gastronomicznego, religijnego, sportowego czy rozrywkowego. Dowodem zaszczepienia jest tzw. paszport covidowy. Krytycy nazywają to rozwiązanie segregacją sanitarną i wskazują, że zaszczepieni przeciw COVID-19 także mogą zakazić się koronawirusem SARS-CoV-2 i mogą zakażać innych.

- Można dyskutować na takie tematy - powiedział Andrzej Duda, pytany o tę kwestię w TVP Info.

- To też jest kwestia bezpieczeństwa ludzi po prostu, bo jeżeli ktoś decyduje się na to, że się nie szczepi, to potencjalnie może być chory i w związku z tym może być nosicielem wirusa i potencjalnie może stanowić zagrożenie dla innych. To prawdopodobieństwo jest nieporównywalnie niższe w sytuacji, kiedy osoba jest zaszczepiona - stwierdził.

- Nie jestem ekspertem i w związku z tym nie jestem w stanie autorytatywnie się wypowiadać, ale z tego, co wiem, może być taka sytuacja potencjalnie, że nawet ten, kto jest zaszczepiony zachoruje, tylko że wtedy zagrożenie śmiertelne jest minimalne, więc to szczepienie ma charakter w istotnym stopniu zabezpieczający. Ale ono zabezpiecza nie tylko nas, ale także zabezpiecza przed nami, w sensie tak, że my jesteśmy mniejszym zagrożeniem dla innych - dodał.

- W związku z powyższym, jeżeli jest wymagane testowanie i zwalnia się z tego testowania na przykład osoby, które są zaszczepione, to w jakiś sposób muszą te osoby wykazać, że zostały zaszczepione. Wtedy posługują się dokumentem, który potwierdza fakt, że zostały zaszczepione. Czy to jest segregacja? No nie. Jest to pytanie, czy spełniasz określone warunki, które możesz spełniać lub nie i to jest twoja wola, czy ty je spełniasz, czy nie - oświadczył prezydent Duda.

- Można powiedzieć w ten sposób: ten, kto się nie szczepi mając taką możliwość, ten świadomie decyduje się na to, że będzie poddawany uciążliwości, jaką jest testowanie. Tak jest po prostu - zaznaczył.