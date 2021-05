Koronawirus. Michał Dworczyk przedstawia zmiany w programie szczepień

Dworczyk podkreślał, że co tydzień w Polsce wykonuje się o ok. 200 tysięcy szczepień na COVID-19 więcej niż w poprzednim tygodniu.

- Mamy nadzieję, że tempo będzie nadal rosło i zawirowań z terminami dostaw będzie coraz mniej - dodał.

- Od wczoraj wszyscy, którzy ukończyli 18 lat mogą się rejestrować i szczepić. To ponad 31 mln dorosłych osób - wyliczał Dworczyk. Jak dodał z tych 31 mln osób ponad 11 mln już zarejestrowało się na szczepienia - i albo ma już je za sobą, albo ma wyznaczony termin szczepienia.

- W perspektywie kilku najbliższych tygodni największym wyzwaniem przestanie być dostępność szczepionki, a stanie się nim przekonanie jak największej liczby Polaków, do tego, by się zaszczepili - mówił szef KPRM.

- Dlatego w drugiej połowie maja uruchomimy dużą kampanię profrekwencyjną - wezmą w niej udział znani sportowcy, ale również blogerzy, youtuberzy, osoby popularne wśród młodzieży - zapowiedział Dworczyk. Jak dodał kampania ta będzie prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych, jak i społecznościowych.

- 17 maja ruszają pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. W pierwszym tygodniu przeznaczymy na te szczepienia 100 tys. szczepionek tygodniowo - zapowiedział Dworczyk.

Szef KPRM poinformował też o skróceniu czasu między podaniem I a II dawki szczepionki na COVID-19. - Do tej pory jeśli chodzi o szczepionkę Moderna były to 42 dni - skracamy to do 35 dni. Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer - również skracamy z 42 dni do 35 dni. W przypadku szczepionki AstraZeneca - zmiana jest największa - z 84 dni skracamy okres podania szczepionki do 5 tygodni czyli do 35 dni - wyliczał Dworczyk.

- Ta zmiana wejdzie w życie od 17 maja i podyktowana jest dostępnością szczepionek - zapowiedział szef KPRM.

Dworczyk zapowiedział też zmiany dotyczące szczepienia ozdrowieńców - od teraz szczepienie takich osób ma następować po 30 (a nie 90) dniach od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu na COVID-19. Te przepisy też wejdą w życie 17 maja.