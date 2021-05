Niemcy: Przeciwnicy maseczek porównują się do Sophie Scholl

Sophie Scholl została ścięta w 1943 roku za rozpowszechnianie antynazistowskich ulotek na uniwersytecie w Monachium. Jej historia wykorzystywana jest teraz przez niemieckich przeciwników wprowadzania lockdownu.

Podczas kwietniowej demonstracji jedna z kobiet miała na ramieniu zawieszony na sznurku transparent z wizerunkiem Sophie Scholl.



"Prawdziwą szkodę wyrządzają te miliony, które chcą przeżyć. Uczciwi ludzie, którzy po prostu chcą być pozostawieni w spokoju" - brzmiały słowa słynnej działaczki ruchu oporu.



Na demonstracji koronasceptyków głos zabrał jeden z jej siostrzeńców, Julian Aicher. Scena, na której się pojawił, została udekorowana białymi różami, przywołując nazwę grupy Scholl.

W kraju, w którym prawicowy ekstremizm jest postrzegany jako największe zagrożenie dla bezpieczeństwa i w którym w 2020 roku odnotowano rekordową liczbę przestępstw na tle ksenofobicznym i antysemickim, historycy twierdzą, że przywłaszczenie pamięci Scholla jest głęboko niepokojące.



Niektórzy ostrzegają również, że sama demokracja jest atakowana w czasie, gdy liczba żyjących świadków II wojny światowej znacznie się zmniejszyła.



- Trywializując Holocaust i dyktaturę, aktywiści ci zagrażają demokracji - powiedział Ludwig Spaenle, bawarski pełnomocnik ds. antysemityzmu.

Niektórzy protestujący nosili żółte gwiazdy podobne do tych, które Żydzi musieli nosić w czasach nazizmu, z napisem "nieszczepiony".



Inni nosili mundury obozów koncentracyjnych i nieśli transparenty z napisem "Impfen macht frei" ("Szczepienia czynią wolnym"), co jest nawiązaniem do napisu "Arbeit macht frei" ("Praca czyni wolnym") przy wejściu do Auschwitz.



- Czuję się jak Sophie Scholl, ponieważ od miesięcy jestem aktywna w ruchu oporu - powiedziała jedna z protestujących w listopadzie w Hanowerze.