Prezydent Duda: Zarejestrowałem się na szczepienie na COVID

Prezydent Duda jest ozdrowieńcem, ale COVID-19 wykryto u niego pod koniec października i obecnie ma status ozdrowieńca.

Ozdrowieńcy mogą szczepić się w Polsce po trzech miesiącach od powrotu do zdrowia po COVID-19.

Przed kilkoma dniami o zarejestrowaniu się na szczepienie szczepionką AstraZeneca poinformował publicznie Mateusz Morawiecki.

Prezydent Duda był pytany o szczepienie na COVID-19 w czasie kampanii prezydenckiej, podczas spotkania z wyborcami w Końskich.

- Absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. Uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo - kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja - mówił wówczas.

Potem na Twitterze prezydent podkreślił, że chodziło mu o dobrowolność w przypadku szczepionki na COVID-19.

"Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - mówił.