Szczepionki AstraZeneca: Antykoncepcja ma wpływ na zakrzepy? EMA wyjaśnia

Podczas środowej konferencji przedstawiciele Europejskiej Agencji Leków (EMA) zostali zapytani między innymi o to, czy jej eksperci analizowali połączenie szczepionki firmy AstraZeneca z estrogenem oraz rzadkimi przypadkami zakrzepów krwi. Estrogen, który zawarty jest tabletkach antykoncepcyjnych, może powodować łatwiejsze krzepnięcie krwi. Kobietom, które cierpią na zakrzepicę, nadciśnienie czy choroby serca, zaleca się korzystanie z innego rodzaju antykoncepcji.

„Zakrzepica faktycznie występuje głównie u młodych kobiet, a jednymi z jej głównych czynników ryzyka jest przyjmowanie doustnej antykoncepcji lub ciąża” - podkreśliła przedstawicielka EMA. „Według ekspertów jest to jednak inny obraz kliniczny. Jest to być może zakrzepica żył kreskowych, często występuje z małopłytkowością. Jest to zupełnie inny obraz kliniczny” - dodano. „Nie można w tym momencie stwierdzić, że przyjmowanie doustnych środków antykoncepcyjnych lub ciąża są czynnikami ryzyka dla przypadków, które odnotowaliśmy” - podkreśliła.

Europejska Agencja Leków (EMA) w wydanym w środę komunikacie podkreśliła na wstępie, że w przypadku szczepionki AstraZeneca ogólny stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny oraz, że możliwość wystąpienia działania niepożądanego powinno być wymienione jako bardzo rzadki skutek uboczny.