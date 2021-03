Włosi chcą zaszczepić 80 proc. populacji do końca września

Generał włoskich sił zbrojnych, nadzwyczajny komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii, Francesco Paolo Figliuolo wydał krajowy plan podawania 500 tys. szczepionek dziennie.

We Włoszech od początku epidemii zmarło co najmniej 101 881 osób. To drugi najwyższy wynik w Europie i siódmy na świecie. W Europie więcej ofiar epidemii odnotowano tylko w Wielkiej Brytanii.

Do tej pory zaledwie 3,8 proc. osób, czyli około 1,95 mln mieszkańców, otrzymało dwie dawki szczepionki. Władze kraju oczekują, że będą otrzymywać coraz więcej szczepionek, z łącznymi dostawami rosnącymi z 15,7 mln dawek w pierwszym kwartale do 52,5 mln między kwietniem a czerwcem, by osiągnąć szczyt 84,9 mln w trzecim kwartale.