Łukasz Szumowski: Na szczęście nie jestem na miejscu ministra zdrowia

Łukasz Szumowski został zapytany na antenie Polsat News, czy przez ostatnie pół roku, gdy nie wypowiadał się dla mediów, śniły mu się po nocach respiratory.

- Nie śniły mi się. Dziś przeczytałem bardzo dobrą wiadomość, że tak naprawdę zostały zabezpieczone wszystkie pozostałe pieniądze na respiratorach, które są w Warszawie. Myślę, że to kończy temat. wszystkie dywagacje i budowanie pozycji politycznej przez opozycję na czymś, co było walką o bardzo trudno dostępne dobra. U nas wszystko się skończyło dobrze dla Skarbu Państwa. Ten temat jest już tematem zamkniętym - powiedział były minister zdrowia.

- Z tego co się orientowałem, te respiratory mają gwarancję i pełne wyposażenie - dodał.

Co były minister zaleciłby Adamowi Niedzielskiemu w kwestii dalszych obostrzeń? - Na szczęście nie jestem na miejscu pana ministra Niedzielskiego, bo trafił na bardzo trudny okres. Ostatnio ktoś sugerował, by wszystko otwierać w Polsce, a widzimy co się dzieję na Słowacji, w Czechach, w Niemczech. Nie chce przypominać słów przewodniczącego Budki, który twierdził, że jesień jest najlepszą porą na wybory - odpowiedział.

- Polska zawsze wybierała i wybiera drogę środka. W Czechach wprowadzono stan wyjątkowy wbrew woli parlamentu. Widzimy co się dzieje na Słowacji. Dzięki temu, że w Polsce balansujemy pomiędzy otwarciem tego, co niezbędne, a rozsądnym zachowaniem, udało nam się z jednej strony zachować taką sytuację, że nikomu miejsc w szpitalu nie zabrakło. Z drugiej strony Polska radzi sobie w miarę nie najgorzej, jeśli spojrzymy na wskaźniki ekonomiczne - dodał.