Koronawirus. Czy przyłbice powinny być stosowane do zasłaniania nosa i ust?

Dr Grzesiowski skomentował w ten sposób słowa prof. Andrzeja Horbana, który rano, w TVN24, zapowiedział wydanie nowego rozporządzenia przez ministra zdrowia ws. obowiązku zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych.

- Apeluję o to już od co najmniej kilku tygodni. Przyłbice nigdy nie powinny być dopuszczone (jako dopuszczalna zasłona nosa i ust - red.) - stwierdził epidemiolog.

Dr Grzesiowski przyznał, że obecny kształt rozporządzenia miał sens w marcu, gdy nie było dostępu do profesjonalnych maseczek.

- Od co najmniej pół roku nie mamy do czynienia z problemem z dostępem do maseczek, które rzeczywiście filtrują - dodał.