Hotele otwarte od 15 lutego? Dworczyk: Takich decyzji nie ma

Z nieoficjalnych doniesień wynika, że od 15 lutego otwarte mają być hotele i pensjonaty. - Dlatego są to przecieki, a nie oficjalne informacje, że takich decyzji nie ma - oświadczył Michał Dworczyk.

Wprowadzone przez rząd Mateusza Morawieckiego ograniczenia praw obywatelskich i możliwości prowadzenia działalności gospodarczej zostały przedłużone do 14 lutego. W Pierwszym Programie Polskiego Radia szef KPRM Michał Dworczyk był pytany o łagodzenie restrykcji.

- Jeżeli mówimy o tym tygodniu, to został nam właściwie już tylko piątek - powiedział Dworczyk.

"Teraz Polska jest w coraz lepszej sytuacji"

W listopadzie rząd zapowiadał, że restrykcje będą wprowadzane i znoszone na podstawie średniej dziennej liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 liczonej na podstawie danych z ostatniego tygodnia. Plan nie został zrealizowany - obostrzenia obowiązują, choć w większości powiatów powinny być złagodzone. Dlaczego rząd nie realizuje własnych zapowiedzi?

- Musieliśmy dostosować sytuację elastycznie, tak jak w czasie całej pandemii, do sytuacji epidemicznej zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami - odparł pytany o to w Jedynce Dworczyk.

Szef KPRM stwierdził, że chciałby, by działania "można było planować w sposób absolutnie niezmienny". - Natomiast musimy pamiętać, że ta pandemia jest niezaplanowana, dynamicznie potrafi się zmieniać i zaskakiwać, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, i dlatego musieliśmy dostosować nasze plany działania do aktualnej sytuacji epidemicznej - dodał.

- Teraz Polska jest w coraz lepszej sytuacji, jest coraz mniej zachorowań, ale nie możemy zamykać oczu na to, co się dzieje za granicą. W wielu krajach europejskich pandemia jeszcze jest poważnym problemem i musimy to wszystko brać pod uwagę podejmując decyzje - mówił.

- Z drugiej strony mamy wymiar społeczny i gospodarczy, który jest szalenie istotny, natomiast tutaj wszystkie racje trzeba wyważyć i dopiero później podjąć decyzje - stwierdził.