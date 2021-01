Izrael zaszczepił ponad 80 proc. osób powyżej 60. roku życia

- Trwa wyścig zbrojeń - powiedział premier Beniamin Netanjahu podczas środowego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym.

- Pojawiają się nowe mutacje, w przyszłości będzie ich więcej. Oznacza to, że musimy gonić tak szybko, jak to możliwe, by zaszczepić najpierw grupy ryzyka w populacji, a następnie wszystkich innych - dodał premier Izraela.

Jego zdaniem będą potrzebne coroczne szczepienia, a firmy farmaceutyczne będą zmuszone do opracowania nowych wersji szczepionek, aby zwalczać pojawiające się mutacje.

- Spodziewam się, że będziemy musieli zaszczepić się co najmniej raz w roku - przekazał i wyjaśnił, ze zaopatruje kraj w kolejne dawki szczepionki.