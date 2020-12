Minister Niedzielski chce przedłużyć restrykcje epidemiczne do 17 stycznia

- Przedstawiłem panu prezydentowi wizję, w której niestety widmo trzeciej fali jest bardzo realne. Ta trzecia fala ma o tyle znaczenie, że w tej chwili jesteśmy na poziomie zachorowań średnio ok. 10 tys. zakażeń dziennie i jeżeli trzecia fala nastąpiłaby z tego poziomu, moglibyśmy się spodziewać bardzo dużej eskalacji, bardzo dużego obciążenia systemu opieki zdrowotnej, co ma szczególnie znaczenie w tym kontekście, że luty marzec to miesiące, kiedy dochodzi do szczytu zachorowań na grypę - mówił Niedzielski.

- Zatem żeby uniknąć tego scenariusza, (...) tej trzeciej fali, rozmawialiśmy o tym, żeby ta skala samoograniczenia pozostała na co najmniej takim samym poziomie na kolejne okresy - przekazał.

- Prezydent Andrzej Duda wyraził pełne wsparcie dla tego typu myślenia, za co bardzo serdecznie dziękuję - dodał szef resortu zdrowia.

Pytany, czy będzie rekomendował przedłużenie restrykcji po 27 grudnia minister zdrowia odparł, że tak. - Będę rekomendował przedłużenie tych obostrzeń, z którymi mamy do czynienia, a szczególnie tych obostrzeń - przyjrzenie się im, przeanalizowanie - które dotyczą okresu feryjnego tak, żebyśmy na ferie rzeczywiście zostali w domu i spędzili je bezpiecznie po to właśnie, żeby uniknąć trzeciej fali - powiedział Adam Niedzielski.

Dodał, że dane wskazują na wolniejszy niż w drugiej połowie listopada spadek tempa przyrostu liczby zakażeń. - Dlatego będę rekomendował co najmniej przedłużenie tych obostrzeń do 17 stycznia - oświadczył minister.

Decyzje mają zostać podjęte na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.