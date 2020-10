Minister zdrowia Ukrainy ostrzega: Przy 20 tysiącach zakażeń system upadnie

W sobotę Ukraina odnotowano rekordową liczbę 6 410 nowych przypadków COVID-19. Poprzedni rekord - 5 992 odnotowano dzień wcześniej

Dzienna liczba zakażeń wzrosła w październiku na Ukrainie do ponad 5 000, co skłoniło rząd do przedłużenia obostrzeń do końca 2020 roku.

Minister zdrowia Maksym Stepanow powiedział, że Ukraina wprowadzi bardziej rygorystyczne ograniczenia, jeśli liczba infekcji wzrośnie do 11-15 tysięcy dziennie. Ostrzegł jednocześnie, że możliwości systemu zdrowotnego wyczerpią się, jeśli liczba dziennych przypadków przekroczy 20 000.

Władze Ukrainy poinformowały we wtorek, że w ciągu ostatniej doby liczba ofiar koronawirusa wyniosła w kraju 113. To najwyższy wynik od początku epidemii.