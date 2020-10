Minister tłumaczy czym jest posiłek. Chodzi o obostrzenia

- Przekaz dla rządzących w Merseyside był taki, że musimy podjąć te kroki, a być może nawet iść dalej, ale że chcemy przygotowywać te kroki wspólnie, we współpracy z lokalnymi rządami - powiedział Jenrick.

W ramach obostrzeń wprowadzonych przez rząd Johnsona puby serwujące posiłki mogą być otwarte, podczas gdy te serwujące jedynie alkohol muszą zostać zamknięte na obszarach podwyższonego ryzyka.

Przepisy te wzbudziły wątpliwości co do tego, co ustawodawca rozumie przez "posiłek" (ang. substantial meal).

- Posiłek, to rodzaj dania, które zjadłaby osoba na lunch lub na obiad (...). Nie oznacza to paczki czipsów, talerza frytek lub skórek wieprzowych - wyjaśnił Jenrick.