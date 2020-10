Rzecznik: Prezydent Duda nie jest prewencyjnie badany

We wtorek po południu odbędzie się zaprzysiężenie nowego rządu. - - To jest decyzja pana prezydenta. Jestem przekonany, że jesteśmy przygotowani, że wszystkie procedury, które istnieją, w pełni chronią nas przed koronawirusem. Te zmiany muszą zostać przeprowadzone, polski rząd musi sprawnie funkcjonować - powiedział w rozmowie z Polsat News rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

- Przygotowaliśmy się do tej uroczystości w sposób szczególny, przede wszystkim przestrzegając wszystkich zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego - dodał rzecznik.



Spychalski zapewnia, że od strony organizacyjnej jest pełna gotowość. Rzecznik dodał, że Andrzej Duda nie jest prewencyjnie testowany na obecność koronawirusa. Nie chciał odpowiedzieć, ile razy taki test był wykonywany od początku epidemii.

Rzecznik komentował również utratę stanowiska przez ministra rolnictwa. - Oceniamy bardzo dobrze ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Współpracujemy z panem ministrem od długiego czasu. Nasza ocena pana ministra i tego, co zrobił dla polskiego rolnictwa, jest bardzo wysoka, natomiast to decyzja premiera, jeżeli chodzi o dobieranie współpracowników w Radzie Ministrów. To decyzja premiera, jeśli chodzi o odwołanie ministrów - powiedział.