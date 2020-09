Rekordowo wysoki wzrost liczby zakażonych w Wielkiej Brytanii

Poprzedni dobowy rekord liczby zakażeń w Zjednoczonym Królestwie (6 201) odnotowano 1 maja. Dane dotyczą tylko przypadków potwierdzonych wynikiem testu. Badania Imperial College London sugerują, że ok. dwie trzecie osób zakażonych SARS-CoV-2 nie mają żadnych objawów, nie są badane i nie trafiają do oficjalnej statystyki.

Jak podano w czwartek, liczba ofiar choroby COVID-19, które zmarły w ciągu czterech tygodni od wykrycia u nich zakażenia wzrosła w Wielkiej Brytanii o 40. W Anglii zmarło 37 osób, w Szkocji - dwie, w Walii - jedna.

W ostatnim czasie w Wielkiej Brytanii notuje się szybszy wzrost liczby osób zakażonych SARS-CoV-2 - nowych przypadków jest niemal trzykrotnie więcej niż w sierpniu.

Dowiedz się więcej: Johnson: Punkt zwrotny epidemii. Wprowadzamy nowe ograniczenia

W związku z tym władze zdecydowały się wprowadzić dodatkowe ograniczenia swobód obywatelskich. Brytyjski premier Boris Johnson w parlamencie ogłosił nowe decyzje dotyczące Anglii. Wezwał do pracy zdalnej i poinformował, że dopuszczalna liczba uczestników wesel zostaje zmniejszona do 15, a obowiązek noszenia maseczek ochronnych obejmuje także pracowników sklepów, osoby korzystające z taksówek oraz personel i klientów lokali gastronomicznych, które muszą być zamykane o godz. 22:00.



Premier zastrzegł, że jeśli wskaźnik reprodukcji wirusa (R) nie spadnie poniżej 1, rząd zastrzega sobie prawo wprowadzenia surowszych ograniczeń. Johnson zapewnił, że nie chce, by do tego doszło.

Pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon oświadczyła, że obywatele nie będą mogli odwiedzać się w domach.