Moskwa: Władze apelują do seniorów, by zostali w domach AFP

Władze Moskwy apelują do seniorów, by ci pozostawali w domach oraz do pracodawców, by - w miarę możliwości - pozwalali pracować pracownikom zdalnie w związku z gwałtownym wzrostem liczby zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 w stolicy Rosji.