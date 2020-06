Niemcy: Powiaty przywracają obostrzenia, minister ostrzega

Gminy Guetersloh i Warendorf to pierwsze powiaty w Niemczech, w których przywrócono złagodzone wcześniej obostrzenia, które były stopniowo znoszone od końca kwietnia.

- Widzimy, że jeśli ułatwimy to wirusowi, rozprzestrzenia się bardzo, bardzo szybko - widzimy to nie tylko w Guetersloh, widzieliśmy to w Goettingen, Leer, w Bremie i w kościołach oraz na rodzinnych uroczystościach - mówił Spahn w rozmowie z ARD.

- Dlatego tak ważne jest, aby postawić sprawę jasno: chociaż liczby (zakażonych w Niemczech w ciągu doby) są niskie od tygodni, wirus wciąż tu jest - powiedział minister zdrowia.