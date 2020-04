Stuletni weteran zebrał 4 mln funtów dla służby zdrowia

Moore pierwotnie wyznaczył sobie cel zebrania do dnia swoich urodzin 1000 funtów, codziennie pokonując 10 okrążeń wokół ogrodu. Porusza się przy pomocy chodzika, gdyż niedawno przeszedł operację stawu biodrowego.

Wyznaczoną kwotę darczyńcy wpłacili w ciągu 24 godzin.

Tom Moore, który już 80-krotnie okrążył swój ogród, postanowił więc, że do najbliższego czwartku zrobi 100 okrążeń.

W tej chwili zebrana przez niego kwota przekroczyła 4 mln funtów, a datki wciąż wpływają.

WOW - 4 million pound for our NHS!



We cannot wait to tell the news to Tom in the morning, he will not believe his ears!



Thanks each and every one of you - we are in awe of you, but especially our frontline staff who need this now more than ever. #TomorrowWillBeAGoodDay