Szwecja nadal idzie swoją drogą. Ale ulice puste

W każdym wystąpieniu premier Stefan Löfven podkreśla, że każdy mieszkaniec kraju jest odpowiedzialny za ograniczanie ekspansji epidemii. A robi to, stosując się do porad Urzędu ds. Zdrowia.

Uczniów w podstawówkach jednak znacznie ubyło, co stało się powodem niepokoju minister edukacji Anny Ekström. – Jeżeli nie ma powodów medycznych, to zaniepokojeni rodzice nie powinni zatrzymywać dzieci w domu – przestrzegała.

Okazało się, że taktyka chronienia osób starszych jednak się nie udała, w co najmniej 90 gminach z domów opieki dla seniorów informowano o osobach zakażonych chorobą Covid-19 lub o to podejrzewanych.

Osobny wątek zmagań z pandemią stanowi kwestia udzielania informacji uchodźcom i migrantom. Wśród ofiar koronawirusa w regionie sztokholmskim byli Somalijczycy. Dało to powód do debaty i skłoniło do działań, by informacje o restrykcjach docierały do różnych grup migrantów w ich własnych językach.