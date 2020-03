Pekin bierze na Zachodzie rewanż za epidemię

To nie są tylko niewinne gry semantyczne. Koronawirus może spowodować największy kryzys gospodarczy przynajmniej od 2008 r. i zmienić równowagę geopolityczną na świecie. Państwu, które w świadomości społecznej będzie za to odpowiedzialne, przyjdzie za to długo ponosić poważne konsekwencje. Dlatego MSZ w Pekinie zareagowało ze wściekłością, gdy we wtorek na Twitterze Donald Trump użył terminu „chiński wirus” na określenie nowej choroby.

Główne uderzenie chińskiej propagandy jest jednak skierowane na to, co dzieje się dziś, a nie kilka miesięcy temu. We wtorek liczba zakażonych w Chinach wzrosła ledwie o 21 osób (do 80 tys/ 881), z czego tylko jeden przypadek pojawił się w Wuhanie. Reszta to osoby, które wróciły z zagranicy.