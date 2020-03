Wirus paraliżuje Amerykę

Najwięcej zgonów spowodowanych wirusem odnotowano w stanie Waszyngton, gdzie wirus pojawił się najwcześniej i zaatakował dom opieki nad starszymi w pobliżu Seattle. Do środy zmarło tam ponad 50 osób. Rejonem w którym obecnie pandemia najszybciej się rozprzestrzenia jest Nowy Jork. W samym mieście w środę liczba zarażonych przekroczyła 1300, w całym rejonie nowojorskim, do którego zalicza się stany Nowy Jork, New Jersey i Connecticut odnotowano około 3000 zarażeń. Andrew Cuomo, gubernator stanu Nowy Jork, który przewodniczy w tym regionie walce z wirusem szacuje, że w tempie w jakim działania prewencyjne obecnie się posuwają szczyt pandemii w Nowym Jorku przypadnie pod koniec kwietnia. Apeluje do władz federalnych o przygotowanie 110 000 łóżek szpitalnych. – Panie prezydencie nie damy rady sami. Potrzebujemy pomocy rządu w opiece nad chorymi – mówił Cuomo, który apeluje o to, aby władze federalne przysłały do Nowego Jorku Army Corps of Engineers do zbudowania szpitali polowych.

W mieście Nowy Jork, centrum sztuki i finansów, w którym mieszka prawie 9 milionów ludzi, a normalnie kilka milionów dziennie dojeżdża tam do pracy z okolicznych stanów, i które rocznie odwiedza ponad 60 milionów turystów – na ulicach wieje pustkami. Zniknęli turyści, a wiele korporacji pozwala na pracę z domu. Mniejsze firmy i zakłady pracy zamykają się zupełnie. Zawiesiły działalność też instytucje kulturalne, w takie jak muzea, teatry, w tym wszystkie na Broadwayu, publiczne i niepubliczne szkoły, w których uczy się ponad milion dzieci i młodzieży. Studenci w całym regionie do końca roku akademickiego zajęcia mają wirtualne, podobne procedury wprowadzane są w szkołach niższego szczebla.

O co najmniej 50-60 procent spadła liczba użytkowników nowojorskiej sieci komunikacji miejskiej i podmiejskiej (Metropolitan Transportation Authority, MTA), który uważany jest za największy w Ameryce Północnej i z którego przed wybuchem pandemii dziennie korzystało kilkanaście milionów ludzi. Władze MTA zwróciły się do rządu federalnego o pomoc finansową w wysokości 4 miliardów dolarów. – Ciemna rzeczywistość jest taka, że w miarę jak coraz więcej osób pozostaje w domach, MTA, czeka katastrofa finansowa – powiedział szef MTA Patrick Foye.