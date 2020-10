Kim Dzong Un życzy Donaldowi Trumpowi powrotu do zdrowia

Północnokoreańska agencja KCNA poinformowała, że powrotu do zdrowia Donaldowi Trumpowi życzy Kim Dzong Un. Przywódca Korei Północnej liczy, że amerykański prezydent "wróci do zdrowia tak szybko jak to możliwe". Jest przekonany, że Trump pokona chorobę.

Negocjacje między USA a Koreą Północną w sprawie wstrzymania rozwoju programu nuklearnego od początku roku tkwią w martwym punkcie, ale prezydent Donald Trump i jego sztab, który przygotowuje się do listopadowych wyborów prezydenckich, traktują rozmowy w tej sprawie jako sukces.