Prezydent Donald Trump trafił do szpitala. "Czuję się dobrze"

Przed Białym Domem na prezydenta czekał śmigłowiec Marine One. Po północy czasu polskiego Trump przeszedł przez trawnik i wszedł na pokład maszyny. Prezydent miał maseczkę ochronną, wykonał do kamer gest uniesionego kciuka; nie rozmawiał z dziennikarzami. Po krótkim locie helikopter wylądował w Bethesdzie.

- Chcę podziękować wszystkim za niezwykłe wsparcie. Udaję się do szpitala Waltera Reeda. Sądzę, że czuję się bardzo dobrze, ale upewnimy się, że wszystko jest w porządku. Pierwsza dama ma się bardzo dobrze. Bardzo dziękuję, doceniam to, nigdy o tym nie zapomnę - powiedział Donald Trump w krótkim nagraniu, które zamieścił na swym koncie na Twitterze. Była to pierwsza publiczna wypowiedź prezydenta od kilkunastu godzin.

Wcześniej Trump poinformował, że testy potwierdziły zakażenie koronawirusem u niego i u jego żony, Melanii. "Rozpoczynamy kwarantannę i proces powrotu do zdrowia natychmiast. Przejdziemy przez to RAZEM!" - napisał na Twitterze.

AFP