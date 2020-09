Najdłuższa świąteczna przerwa w handlu - Konfederacja Lewiatan chce zmiany

Apel w tej sprawie trafił w środę do Rady Dialogu Społecznego. Z pisma podpisanego przez Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan, wynika, że w najbliższe święta Bożego Narodzenia miliony klientów czeka spore wyzwanie, a wielu niemiła niespodzianka.

Konsumenci, chcąc zaopatrzyć się na trzy świąteczne dni, będą robić większe zakupy, co wydłuży kolejki i spowolni ich obsługę, a w konsekwencji uniemożliwi niektórym dokonanie przedświątecznych zakupów. Szczególnie tym, którzy zostawiają je na ostatnią chwilę. Taka kumulacja będzie oznaczała także ogromne obciążenie pracowników handlu.

Także przedsiębiorcom działającym w handlu taka przerwa i związane z tym wyzwania dotyczące zapewnienia towarów w sklepach na tak powiększone jednorazowe zakupy wydają się bardzo trudne do udźwignięcia.

Chodzi przede wszystkim o straty związane z minięciem terminu przydatności do spożycia produktów świeżych, z dostaw do 24 grudnia. Handel spodziewa się także problemów z zapewnieniem towarów po przerwie, co w wielu przypadkach nastąpi w poniedziałek dopiero w godzinach popołudniowych.