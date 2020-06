Pozwy zbiorowe w sprawach konsumenckich: będą wspólne przepisy unijne

Unijna dyrektywa ma pozwolić obywatelom we wszystkich krajach UE na rozpoznanie sprawy jako grupa, gdyby ponieśli taką samą szkodę. Dla konsumentów procesowanie się w sądzie jako osoba fizyczna – szczególnie w obliczu wielonarodowej korporacji z dużymi zasobami finansowymi – jest często barierą nie do pokonania. Nowe przepisy uwzględniają obawy wywołane niedawnymi skandalami związanymi z masowymi szkodami o skutkach transgranicznych (Dieselgate, Ryanair). Umożliwią pozwy zbiorowe przeciwko naruszeniom prawa przez przedsiębiorców o szerokim wpływie na społeczeństwo w sprawach krajowych i transgranicznych w różnych obszarach, takich jak ochrona danych, usługi finansowe, podróże i turystyka, energia, telekomunikacja, środowisko i zdrowie.

– Ta decyzja jest przełomowa. Konsumenci mogą wreszcie wystąpić do sądu jako grupa, gdy ich prawa zostały naruszone przez tego samego przedsiębiorcę – powiedziała Monique Goyens, dyrektor generalna Europejskiej Organizacji Konsumentów (BEUC). To państwa członkowskie w swoich przepisach zdefiniują, kto będzie miał prawo do występowania w imieniu skarżących. Mogą to być organizacje konsumenckie lub inne organizacje nienastawione na zysk i niepowiązane z kancelariami adwokackimi. BEUC chciałby, żeby to przede wszystkim organizacje konsumenckie mogły reprezentować konsumentów bezpośrednio w sądzie, bo są do tego najlepiej przygotowane. W Polsce jednak organizacje konsumenckie nie są zbyt widoczne.