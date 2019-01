KER: reklamy BMW sprzeczne z etyką, bo zachęcały do niebezpiecznej jazdy

Komisja Etyki Reklamy negatywnie oceniła dwa spoty w ramach cyklu reklam „BMW M Town".

Do Komisji Etyki Reklamy wpłynęły dwie skargi dotyczące reklamy internetowej BMW M Town (miasta fanów motoryzacji).

Pierwsza dotyczyła wideo z przejazdem BMW w wersji M (najsilniejsze silniki oferowane przez BMW) przejeżdżającym przez przejazd kolejowy, wymuszając hamowanie. Skarżący zarzucał, że reklama wprowadza w błąd co do możliwości zatrzymania pojazdów szynowych przez co promuje nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie na drodze.

Druga skarga dotyczyła reklamy, w której kobieta bardzo szybko jeździła autem po Warszawie. Zdaniem skarżącego, zachęcała ona do łamania przepisów drogowych, a młodych kierowców do brawury.

Producent aut tłumaczył, że cykl reklam „BMW M Town" to element globalnej kampanii, która przedstawia utopijne miasto fanów motoryzacji. Wszystkie pokazane w nim wydarzenia mają wyłącznie fikcyjny charakter, tak jak np. przejazd kolejowy z pierwszeństwem przejazdu dla samochodów. - Wszystkie ujęcia przedstawione w materiałach wideo zostały nagrane w bezpiecznych warunkach, na zamkniętych odcinkach dróg z udziałem profesjonalnych kierowców. Filmy zawierają stosowne oznaczenia i jednocześnie przestrogę przed próbą ich naśladowania. Naszym celem nigdy nie było promowanie niebezpiecznych zachowań na drodze. „BMW M Town" to wyłącznie kreacja filmowa - podkreślono w odpowiedzi.

Zespół Orzekający Komisji Etyki Reklamy uznał, że obie reklamy nie były prowadzone w poczuciu odpowiedzialności społecznej, ponieważ propagują niebezpieczna jazdę.

Z uwagi na fakt, że reklamy mogą zachęcać do łamania przepisów prawa drogowego, Zespół Orzekający dopatrzył się również treści nadużywających zaufania odbiorców lub wykorzystujących ich brak doświadczenia lub wiedzy.

Jednocześnie, doceniono, że reklamodawca zareagował na głosy krytyki i niezwłocznie usunął kontrowersyjne reklamy.