Marsz na parlament. Ormianie żądają rezygnacji premiera

Kilkaset osób wtargnęło do parlamentu w Erewaniu, ale zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Po wyjściu z budynku krzyczeli "Nikol, odejdź". Świadkowie poinformowali, że doszło do kilku aresztowań, jednak nie było doniesienie o poważnych starciach.

Ogłoszone we wtorek zawieszenie broni zakończyło największe od dziesięcioleci walki z regionie Górskiego Karabachu. W Azerbejdżanie odebrano to jako zwycięstwo. Premier Paszinian nazwał to katastrofą, jednak przyznał, że nie miał innego wyjścia.

Zawieszenie broni wstrzymało działania wojskowe w Górskim Karabachu i okolicach, enklawie uznanej na arenie międzynarodowej za część Azerbejdżanu, ale zamieszkanej przez etnicznych Ormian. Na mocy porozumienia do tego regionu wysłano 2 000 Rosjan z oddziałów pokojowych.