Górski Karabach: Walki trwają, nikt nie chce rozmawiać o pokoju

We wtorek Rada Bezpieczeństwa ONZ wezwała Armenię i Azerbejdżan do natychmiastowego wstrzymania walki i podjęcia rozmów pokojowych bez warunków wstępnych. RB ONZ potępiła użycie przemocy w konflikcie o Górski Karabach.

Społeczność międzynarodowa wzywa obie strony do rozmów, by zakończyć konflikt między dwiema byłymi republikami ZSRR. Rząd Azerbejdżanu od 1994 roku nie kontroluje Górskiego Karabachu.

Z kolei premier Armenii, Nikol Paszinian przekonuje, że "trudno mówić o negocjacjach, gdy prowadzone są działania wojskowe (przez Azerbejdżan - red.)".

Paszinian podkreśla, że nie ma wojskowego rozwiązania konfliktu o Górski Karabach i wzywa do kompromisu. Zaznacza jednak, że Azerbejdżan musi najpierw "zakończyć agresję przeciwko Górskiemu Karabachowi i Armenii". - Traktujemy to jako egzystencjalne zagrożenie dla naszego narodu, postrzegamy to jako wojnę wypowiedzianą Ormianom. Nasz naród jest teraz zmuszony do skorzystania z prawa do samoobrony - dodaje premier Armenii.

Paszinian oskarża też Turcję o to, że ta "szuka usprawiedliwienia dla swojego zaangażowania w konflikt".

W związku z walkami w Górskim Karabachu zarówno w Armenii, jak i w Azerbejdżanie wprowadzono stan wojenny.

W trwających od niedzieli walkach zginąć miało 84 żołnierzy Górskiego Karabachu i 11 cywilów mieszkających na terenie enklawy.

Baku i Erywań oskarżają się wzajemnie o przeprowadzanie ataków na cele w tych krajach. Resort obrony Azerbejdżanu poinformował, że siły Armenii ostrzeliwały cele w regionie Daszkesan. Z kolei Armenia utrzymuje, że Azerbejdżan ostrzelał jednostkę wojskową w mieście Vardenis, położonym w Armenii. W wyniku tego ataku w płomieniach miał stanąć autobus, a jeden cywil poniósł śmierć.