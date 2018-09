Szef sztabu izraelskiej armii: Wojsko gotowe na wojnę

Gen. Gadi Eisenkot, szef Sztabu Generalnego izraelskiej armii (IDF) w liście do członków rządu odpowiada na zarzuty dotyczące braku gotowości bojowej przedstawione przez rzecznika praw żołnierzy (ombudsmana IDF).

Gen. Eisenkot przedstawił szczegółowy raport członkom izraelskiego gabinetu i komisjom spraw zagranicznych oraz obrony Knesetu, w którym zapewnia, że izraelska armia zachowuje pełną gotowość bojową.

Poniżej dalsza część artykułu

Chociaż szef sztabu nie wskazuje tego wprost, jego raport wydaje się - przynajmniej częściowo - odpowiedzią na temat zarzutów stawianych armii przez rzecznika praw żołnierzy, emerytowanego generała Icchaka Brika.

Eisenkot pisze, że zarówno gotowość bojowa całej armii, jak i poszczególnych rodzajów sił zbrojnych i jednostek jest utrzymywana na wysokim poziomie.

Armia "zachowuje wysoki poziom sprawności i gotowości do wojny w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia" - pisze szef sztabu. "Jako osoba odpowiedzialna za gotowość armii do wojny oświadczam, że IDF jest przygotowana do każdego działania, jakiego może się od niej wymagać, armia z przewagą wywiadowczą i powietrzną, zdolnością do prowadzania operacji naziemnych i z bogatym doświadczeniem operacyjnym jest sprawdzana codziennie" - dodaje.

Gen. Eisenkot zaznacza jednocześnie, że do dowództwa armii należy "dostosowywanie procesu jej budowy do tego, by zachować jakość i przewagę IDF obecnie i przystosowywać ją do wyzwań przyszłości".

Gen. Brik zarzucał armii m.in. luki w systemie zarządzania zasobami ludzkimi w armii. W najbliższym czasie rzecznik ma przedstawić posłom parlamentu raport ze swoich wizyt w jednostkach IDF.