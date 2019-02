Komitet Żydów Amerykańskich przypomina, że Żydzi są w Polsce od tysiąca lat

Komitet Żydów Amerykańskich (AJC) wyraził nadzieję, że wysiłki na rzecz pojednania Polski z Izraelem nie zostaną udaremnione przez nowy spór na temat Holokaustu.

To komentarz do najnowszego sporu między Warszawą a Tel Awiwem. Do kryzysu doszło po wypowiedzi premiera Izraela Benjamina Netanjahu w Warszawie, na marginesie konferencji bliskowschodniej. Netanjahu - cytowany przez izraelskie media - miał powiedzieć, że "Polacy współdziałali z nazistami przy Holokauście".

Potem kancelaria premiera Izraela sprecyzowała, że Netanjahu nie mówił o współpracy narodu polskiego z nazistami, lecz o tych Polakach, którzy takiej współpracy się dopuścili. Mimo tych wyjaśnień doszło do obniżenia rangi polskiej delegacji na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu - z wyjazdu do Izraela zrezygnował premier Morawiecki.

W poniedziałek doszło do dalszej eskalacji sporu, po tym jak szef MSZ Izraela, Israel Katz stwierdził na antenie radia, że Polacy "wyssali antysemityzm z mlekiem matki". Po tych słowach polski MSZ wezwał ambasador Izraela, a premier ogłosił decyzje o rezygnacji Polski z udziału w szczycie V4. Ostatecznie szczyt V4 w Izraelu został odwołany.

Poniżej dalsza część artykułu

Stojący na czele AJC David Harris podkreślił, że "rywalizujące ze sobą narracje historyczne" już wcześniej szkodziły relacjom Polski i Izraela.

Jak dodał takie spory są zazwyczaj efektem "różnych szacunków co do skali antysemityzmu w Polsce, w szczególności przed II wojną światową".

Ale - jak dodał Harris - ważne jest, by przedstawiciele władz Izraela i Polski wybierali swoje słowa mądrze i nie pozwolili, by różnica zdań "eskalowała bez kontroli".

Harris przypomniał, że "1000 lat obecności Żydów na polskiej ziemi nie może być sprowadzonych do jednego nagłówka, czy jednej wypowiedzi".