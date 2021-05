Mentzen: Zabranie jednym i danie drugim nie tworzy wartości dodanej

– „Polski ład” ma służyć wynikom wyborczym PiS-u. Jarosław Kaczyński od lat pokazuje, że jego celem jest takie wytyczanie linii podziału, żeby po jego stronie było więcej, a po drugiej stronie było mniej. W związku z czym zaproponował taką reformę podatkową, z której w teorii ma skorzystać większość społeczeństwa, a mniejszość ma się do tego dorzucić – w tym wypadku tą mniejszością są przedsiębiorcy i klasa średnia, których opodatkowanie ma wzrosnąć. Niestety zabranie pieniędzy jednym i przekazanie ich drugim w żaden sposób nie jest receptą na odbudowanie wzrostu gospodarczego, ponieważ nie tworzy to żadnej wartości dodanej – wyjaśnił polityk.

Sławomir Mentzen odniósł się także do planowanego podniesienia składki zdrowotnej.

– Problemem nie jest to ile wydajemy na ochronę zdrowia, tylko w jaki sposób te pieniądze są wydawane i w jaki sposób jest ona zarządzana. USA na swój system ochrony zdrowia wydają prawie 18 proc. PKB, a służbę zdrowia mają na fatalnym poziomie i średnia długość życia po prostu spada. Państwa takie jak Singapur, które wydają 5 proc. swojego PKB na służbę zdrowia mają znacznie lepsze wyniki od Stanów. Jeżeli do dziurawego wiadra naleje się więcej wody, to poziom się nie podniesie – chodzi o to by system zaczął lepiej działać – ocenił lider Konfederacji.