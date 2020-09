Robert Winnicki: Kończy się era Kaczyńskiego. Konfederacja przejmie stery

- Wszystko wskazuje na to, że kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości bardziej kocha stołki niż nienawidzi Zbigniewa Ziobry - mówił na konferencji prasowej w Sejmie jeden z liderów Konfederacji Robert Winnicki.

- Trzeba powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu dokonała się rzecz ważna, rzecz fundamentalna. Ten, który ukradł Polsce prawicę kilkanaście lat temu, Jarosław Kaczyński, dosyć wyraźnie, również w oczach swojego zaplecza, mimo terroryzowania swoich własnych posłów, nie do końca złamał swój własny klub. To terroryzowanie nie osiągnęło do końca wszystkich skutków, kilkunastu posłów się zbuntowało - mówił poseł.