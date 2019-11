Korwin-Mikke krytykuje posła PO. „Użył hymnu jako narzędzia”

Następnie Tomczyk złożył wniosek formalny o wspólne odśpiewanie hymnu i od razu sam go zaintonował. Posłowie powstali z miejsc, ale politycy PiS w większości nie śpiewali, a przedstawiciele Konfederacji, poza Grzegorzem Braunem, wyszli z sali plenarnej.

- To co zrobił wielce czcigodny poseł Cezary Tomczyk, który użył hymnu polskiego, w ogóle wdzierając się na mównicę, wbrew woli marszałka i pod pretekstem sprawy formalnej, informując o czymś tam, co zaszło poza Sejmem, to jest dziwne. Ale potem użył hymnu jako narzędzia - krytykował w środę w TVP Info Janusz Korwin-Mikke.

- Otóż Konfederacja wyszła wtedy z sali, nie staliśmy na baczność, jak PiS, ponieważ hymn jest hymnem, jeżeli jest wykonany jako hymn, a nie jako narzędzia - zauważył.