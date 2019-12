Jacek Cieślak: Rynkowy efekt Nobla

Przypomina to efekt uzyskany przez innych polskich gigantów, którzy samodzielnie napędzają rozwój swojej branży – w muzyce pop czyni tak Dawid Podsiadło, w kinie zaś – Wojciech Smarzowski. Z Tokarczuk rzecz jest jednak bardziej złożona. Jej refleksje nad światem i Polską z perspektywy osoby wrażliwej na przemoc oraz kwestie równouprawnienia płci, ras, narodów, wyznań, z poszanowaniem praw zwierząt – wymagają bowiem więcej czasu i uwagi.

Znamienne było, że 7 grudnia „Wiadomości" Telewizji Polskiej zlekceważyły znakomite wystąpienie Polki w Akademii Szwedzkiej, ale ostatecznie TVP zaskoczyła wszystkich transmisją noblowskiej gali 10 grudnia w TVP Info, stacji niszowej, ale jednak. Może przydała się krytyka opozycji, a może rządowych decydentów zachęciła uniwersalna wypowiedź pisarki w Sztokholmie, wolna od krajowych kontekstów? Może. Choć najbliższe prawdy wydaje się to, że PiS, śledzące wyniki badań socjologicznych, uznało, że zamiast pomijać wielki sukces polskiej kultury – co mogłoby przynieść wizerunkowe straty – lepiej wykorzystać go propagandowo, tak jak sukcesy polskich sportowców.