Jędrzej Bielecki: Starcie cywilizacyjne przybiera na sile

Przyznał to sam Emmanuel Macron, wydając wojnę „separatyzmowi islamskiemu", czyli budowie we Francji społeczności, która rządzi się własnymi prawami. Zapowiedział też podporządkowanie meczetów i imamów władzom. Uwierzył, że da się zbudować „francuski islam". Sprawy zaszły już jednak bardzo daleko. Między Republiką a radykalnymi islamistami urosła wielka przepaść. To starcie ci ostatni poszerzają zresztą także na Kościół, co oznacza, że dążą do zniszczenia już nie tylko laickości, ale też całej spuścizny Zachodu.