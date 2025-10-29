Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Michał Długosz: Kapitalizm, demografia i migracja - pułapka systemu ubezpieczeń społecznych

Jeśli jedna strona płaci za wszystko, a na końcu nie otrzymuje nic, to nie jest solidarność. To pasożytnictwo, na które nie powinno być zgody i do którego żadne państwo nie ma prawa.

Publikacja: 29.10.2025 05:20

Michał Długosz: Kapitalizm, demografia i migracja - pułapka systemu ubezpieczeń społecznych

Michał Długosz: Kapitalizm, demografia i migracja - pułapka systemu ubezpieczeń społecznych

Foto: Adobe Stock

Michał Długosz

Przyczyn niekontrolowanej migracji do krajów Europy Zachodniej należy upatrywać w konstrukcji kapitalizmu jako ustroju gospodarczego, który potrzebuje bezustannego wzrostu populacji do ciągłego rozwoju. Drugim aspektem jest system ubezpieczeń społecznych. Polska ma dokładnie ten sam problem — spadek populacji oraz niewydolność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wypłacie świadczeń.

Przykład ubezpieczeń społecznych pokazuje, jak działa system. Model, który znamy z Polski, wymyślił Otto von Bismarck, żelazny kanclerz Niemiec, pod koniec XIX wieku. Bismarckowi brakowało pieniędzy na budowę infrastruktury i przemysłu oraz na zasypywanie dziury budżetowej państwa. Dlatego stworzył system ubezpieczeń społecznych, który miał finansować ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe oraz emerytury. System zaczął działać dopiero po jedenastu latach od wprowadzenia ustawy, a ponieważ emerytury miały być wypłacane po 65. roku życia, którego wówczas prawie nikt nie dożywał, pieniądze ze składek zasilały państwo. Aby wypłacać świadczenia, pieniądze pobierano od młodszego, aktualnie pracującego pokolenia i wypłacano je pokoleniu na emeryturze. Pokolenia młodsze i pracujące były liczniejsze, a liczono na to, że każde kolejne pokolenie będzie większe od poprzedniego. Dzięki takiej konstrukcji nie tylko można było wypłacać świadczenia, ale państwo mogło uszczknąć z tego systemu sporo dla siebie.

PRO.RP.PL tylko za 39 zł!

Przygotuj się na najważniejsze zmiany prawne w 2025 r. Wszystko o składce zdrowotnej, wprowadzeniu kasowego PIT i procedury SME. Raporty biznesowe, analizy ekonomiczne, webinary oraz użyteczne kalendarium.
Kup teraz Zaloguj się
Reklama
Agata Łukaszewicz: Bój o wymiar sprawiedliwości trwa
Rzecz o prawie
Agata Łukaszewicz: Bój o wymiar sprawiedliwości trwa
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Materiał Promocyjny
UltraGrip Performance 3 wyznacza nowy standard w swojej klasie
Maciej Krzyżanowski: Każdy sędzia orzeka w imieniu obywateli
Rzecz o prawie
Maciej Krzyżanowski: Każdy sędzia orzeka w imieniu obywateli
Jacek Dubois: Może kontrolerem rozstrzygnięć prawnych powinna być sztuczna inteligencja
Rzecz o prawie
Jacek Dubois: Dekalog Dershowitza
Joanna Parafianowicz: Praca prawnika nie jest sprintem
Rzecz o prawie
Joanna Parafianowicz: Pełne kalendarze
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Materiał Promocyjny
Manager w erze AI – strategia, narzędzia, kompetencje AI
Mikołaj Małecki: Hulajnoga na moście niezdatna do użytku
Rzecz o prawie
Mikołaj Małecki: Hulajnoga na moście niezdatna do użytku
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie