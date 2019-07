Haszczyński: Za późno na sprawiedliwość

W połowie lat 90. byłem wraz z grupą dziennikarzy ze Wschodu w Stuttgarcie na zaproszenie gospodarzy. – Do tej pory żyłam w przekonaniu, że to my wygraliśmy wojnę – zwierzyła mi się rosyjska Żydówka przytłoczona bogactwem zachodnich Niemiec, które miała szansę zobaczyć pierwszy raz w życiu, w czasie gdy przechodziła już na emeryturę.

