Szułdrzyński: Oddajmy im hołd o Godzinie „W”

Wiele wskazuje na to, że to ostatnia taka rocznica Powstania Warszawskiego. Ci, którzy 75 lat temu stanęli do walki o swoją ukochaną Warszawę, a których los rozsiał po całym świecie, przyznają, że przyjeżdżają tu ostatni raz. Żyjący powstańcy mają dziś 90–95 czy nawet więcej lat.

To im – póki z nami są, póki możemy z nimi się spotykać, rozmawiać czy uczyć się od nich – chcemy oddawać dzisiaj hołd. To święto ich wielkiego zwycięstwa. Bo choć powstanie militarnie i politycznie poniosło klęskę, ci, którzy, chwycili za broń, a także tysiące cywilów, którzy oddali swoje życie bestialsko zamordowani przez Niemców, zrobili to, co do nich należało. Dali świadectwo przywiązania do najwyższych wartości, przede wszystkim miłości do wolności i ojczyzny.

