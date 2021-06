Michał Szułdrzyński: Rozbiór Porozumienia to gra o „Polski Ład” PiS

Dobrze, żeby koalicjanci pamiętali przysłowie „Dopóty dzban wodę nosi, dopóki mu się ucho nie urwie". Otóż może się urwać – ostrzegał Jarosław Kaczyński dwa miesiące temu liderów Solidarnej Polski i Porozumienia. Było to przed głosowaniem ratyfikacji decyzji UE o zasobach własnych, czyli zgody na utworzenie Europejskiego Funduszu Ratunkowego, któremu sprzeciwiał się Zbigniew Ziobro. Kaczyński sugerował, że fiasko głosowania doprowadzi do końca Zjednoczonej Prawicy. Ratyfikacja się ostatecznie udała dzięki poparciu Lewicy i Polski 2050, ale teraz Zjednoczona Prawica stoi przed nie mniej ważnym głosowaniem.

Głosowanie nad RPO staje się pretekstem do rozbioru Porozumienia. Kiedy w lutym Adam Bielan wyprowadził z partii Gowina część działaczy, ten mógł liczyć na około tuzin głosów w Sejmie. PiS poddaje tę grupę silnej presji. Niektórzy mamieni są pewnymi miejscami na listach większego koalicjanta, inni ministerialnymi stanowiskami. Ale mniej tu chodzi o sam urząd RPO, a więcej o porządki na politycznym zapleczu. Po to Kaczyński podpisał porozumienie programowe z Pawłem Kukizem, by móc brutalnie rozliczyć się z Gowinem i liczyć na to, że nie straci większości. Celem jest sprawdzenie, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie dysponować większością dla przegłosowania Polskiego Ładu.