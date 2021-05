Michał Szułdrzyński: Złe wiadomości dla PO

Politycy PO pytani o okoliczności wyrzucenia dwóch konserwatystów, Pawła Zaleskiego oraz Ireneusza Rasia, przyznają, że nie był to dobry moment. – Ale w najbliższych miesiącach nie będzie dobrych momentów na takie ruchy. Wszystkie będą złe – przyznaje nieoficjalnie jeden z członków kierownictwa partii, wykazując się sporą dozą realizmu. – Musieliśmy postawić tamę szkodzeniu PO przez jej posłów – mówi. Podkreśla, że dowodem nielojalności wyrzuconych były np. wizyty w TVP Info, którą PO uważa za śmiertelnego wroga. A odejście Thun? – To cios – przyznaje.

Platforma wierzy, że w najbliższych tygodniach nastąpi odbicie na jej korzyść w nastrojach wyborczych, gdy jej politycy wyjaśnią wyborcom, dlaczego ugrupowanie głosowało tak, a nie inaczej, nad Funduszem Odbudowy. Sęk w tym, że nie jest to jedyna rzecz, której wyborcy PO nie rozumieją. Bo skoro nawet sami politycy Platformy nie rozumieją, dlaczego Rafał Trzaskowski buduje ruch, a teraz młodzieżówkę obok Platformy, przyznając, że logo partii raczej odstrasza nowych ludzi, to jak mają to zrozumieć wyborcy. Pytanie też, co miałoby stać się powodem odbicia? Wszak im większa liczba Polaków będzie zaszczepiona, im większe będzie luzowanie restrykcji, tym bardziej poprawiać będą się nastroje społeczne. Dla pogubionej zaś opozycji dobre społeczne nastroje wcale nie są dobrą wiadomością.