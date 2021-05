Michał Szułdrzyński: Mrożący efekt NIK

Opisane przez Onet wyniki kontroli NIK dotyczącej przygotowań do korespondencyjnych wyborów prezydenckich w 2020 r. szeroko komentowali politycy opozycji. Powinny one wszelako zrobić wrażenie również na obozie rządzącym. NIK przypomina opinie prawne sprzed roku – o czym zresztą pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" wielokrotnie – że przygotowując korespondencyjne głosowanie, zlecając druk kart itp., rząd ignorował prawo, a nawet je łamał. Jak uprzedzała wtedy prawniczka Kancelarii Premiera Magdalena Przybysz, zlecając Poczcie Polskiej przeprowadzenie wyborów, szef rządu naraża się na odpowiedzialność karną i konstytucyjną przed Trybunałem Stanu.

Jeden z ważnych polityków obozu władzy zwrócił mi uwagę, że ujawnione fakty tylko poprawiły notowania Mateusza Morawieckiego w kierownictwie PiS, pokazując, że w imię wierności partii i Jarosławowi Kaczyńskiemu (to on, koniec końców bezskutecznie, upierał się przy wyborach kopertowych) premier gotowy jest na wszystko, choćby na narażanie się na osobistą odpowiedzialność. Być może dla części wpływowych polityków PiS raport NIK stanie się tylko zachętą do tego, by jeszcze zażarciej walczyć o utrzymanie władzy i odsunąć w ten sposób w czasie rozliczenia za okres rządów Zjednoczonej Prawicy.