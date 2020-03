Michał Szułdrzyński: Duda stawia wszystko na jedną kartę

Największym problemem wizerunku głowy państwa była jej całkowita niesamodzielność i uzależnienie od swego macierzystego środowiska politycznego. Na dodatek w pierwszych dniach kampanii wyborczej partia popełniła poważne błędy strategiczne, w efekcie których Duda został jeszcze mocniej związany z PiS. Na inauguracyjnej kampanii występowali liderzy PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele i podkreślali, że reelekcja jest gwarantem realizacji programu Zjednoczonej Prawicy. To, co logiczne z punktu widzenia partii rządzącej, nie jest wcale oczywiste, biorąc pod uwagę logikę wyborów prezydenckich, w których trzeba dostać nie zwykłą większość, ale ponad połowę głosów.

Bez względu na to, jak ostry jest spór między Kaczyńskim i Dudą, faktem jest, że poróżniło ich podejście do TVP. Według prezesa PiS to dzięki Kurskiemu partia zachowuje tak wysokie poparcie i nie szkodzą jej różne skandale wyciągane przez wrogie władzy media – prezes jest wszak przekonany, że PiS przyszło działać w niezwykle niesprzyjającym, by nie powiedzieć wrogim, otoczeniu politycznym i medialnym. Z kolei środowisko Dudy zwracać ma uwagę, że owszem, Kurskiemu partia władzy zawdzięcza stałe poparcie, ale też i szklany sufit, który dał o sobie znać w wyborach samorządowych, sejmowych a szczególnie senackich. TVP utwardzająca przekaz zapewnia lojalność twardego elektoratu, ale zniechęca swą propagandą tych bardziej umiarkowanych, bez których nie da się wygrać prezydentury.