Szczepan Twardoch będzie podpisywał „Nulla”, zaś Jacek Dehnel zeszłoroczną „Tajną Warszawę”, Marek Bieńczyk „Rondo Wiatraczna", Marcin Meller „Dzieci lwa" i „Czerwoną ziemię”. Pojawią się Katarzyna Bonda, Rafał Olbiński, Maciej Wojtyszko nie tylko z Brombą, Michał Rusinek, Filip Springer, a także gwiazdy świata mediów – Marek Niedźwiecki, Anita Werner i Michał Kołodziejczyk, Michał Figurski.

– Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie organizowane są zgodnie z założeniami najlepszych targów książki na świecie, z udziałem międzynarodowego grona wystawców, pisarzy, tłumaczy, ilustratorów, kraju – gościa honorowego, z festiwalami, strefami tematycznymi i wydarzeniami branżowymi – poinformowali Jacek Oryl, dyrektor Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, i Waldemar Michalski, prezes Fundacji Historia i Kultura, organizatora targów. – Gwarantujemy bezpłatny wstęp i udział we wszystkich wydarzeniach odwiedzającym targi oraz transmisję wybranych wydarzeń w mediach społecznościowych.

Poprzednie targi w ciągu czterech dni odwiedziło 120 000 osób. To rekord, na który zapracowało blisko 600 wystawców i twórców. Z publicznością spotkało się blisko 1000 ludzi świata książki, w tym z Włoch, które były gościem honorowym targów. Tym razem z Włoch przyjedzie czołowy włoski polityk Giulio Tremonti, autor książki „Wojna czy pokój”, która mówi o napięciach we współczesnym świecie i o tym, co czeka Europę, a także Sandrone Dazieri, autor bestselerów „Mężczyzna z silosu”, „Anioł śmierci” oraz „Król monet”.

Targi Książki: silna reprezentacja Republiki Korei

Gościem honorowym będzie Republika Korei, a jej stoisko zlokalizowane będzie w Sali Marmurowej PKiN. Korea proponuje bardzo mocną reprezentację, laureatów prestiżowych nagród. Park Sangyoung był nominowany do Bookera’ 2022 za powieść „Miłość w wielkim mieście”. To tegoroczna polska premiera. Chung Bora za zbiór opowiadań „Przeklęty królik” również była nominowana do Bookera’ 2022 r. i została finalistą National Book Awards w 2023 r. Jeon Heyjin to autorka książki dla dzieci „Marie Curie from My Class”. Victor Cha, prezes Katedry Geopolityki i Polityki Zagranicznej oraz Katedry Korei w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, wraz z Ramonem Pacheco Pardo wprowadzają w historię kraju książką „Korea. Nowa historia Południa i Północy”.

Kim Hoyeon jest autorem wielu książkowych bestselerów, m.in. „Nietuzinkowego sklepu całodobowego”. Jego najnowsza książka „My Don Quixote” o ludziach urzeczywistniających marzenia otrzymała Booksellers’ Award 2024. Shin Kyungsook wydała „Zaopiekuj się moją mamą” w 40 krajach, a powieść trafiła m.in. na listę bestsellerów „New York Timesa”. Od tego roku jest na polskim rynku. Koreańskie spotkania autorskie, wykłady i panele, z tłumaczeniem na język polski, odbywać się będą w Sali im. Kisielewskiego.